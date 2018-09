Tutto è pronto in città per il “Bomba day”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - Tutto è pronto in città per ildi giovedì in via Manin, in centro. Come riporta il Giornale di Vicenza i militari del 2. reggimento genio guastatori delladi Trento entreranno in azione per prelevare da un garage ordigni bellici della Prima e seconda guerra mondiale detenuti illegalmente da un appassionato recuperante, Ettore Ravazzolo di 58 anni, scoperto lo scorso ottobre e denunciato a piede libero per detenzione di ordigni da guerra. Arsenale (un ordigno da aereo, granate, bombe a mano, pistole lanciarazzi, baionette, coltelli e altro) messo subito inche giovedì sarà smantellato. Per tale operazione da compiere nella massima sicurezza il sindaco Giancarlo Acerbi ha disposto nella zona lodi 22 appartamenti e 30 garage, con evacuazione di unadi persone dalle 9 alle 13. L’operazione di disinnesco sarà coordinata dal maggiore Maurizio Maronese della locale compagnia dei carabinieri. Gli ordigni una volta prelevati saranno scortati dagli agenti della polizia locale Valle Agno del comandante Daniele Vani, portati in una cava e fatti brillare.