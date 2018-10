Turista tedesco cade in montagna con l'enduro: lo trova l'elisccorso

di Vittorino Bernardi

ASIAGO - Intervento oggi pomeriggio delche poco prima delle 15 è stato allertato dal 118 per intervenire in soccorso di undi 55 anni, un biker che nel percorrere una strada bianca nella zona del, per distrazione o altro, èdalla sella della proprioe ha riportato lesioni al torace. Per ladalla telefonia mobile uno dei due amici di viaggio ha perso tempo prezioso per trovare il necessario campo telefonico e chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuto l', con i sanitari a stabilizzare l’infortunato, imbarellarlo e trasportarlo all'ospedale San Bortolo di Vicenza per le cure del caso.