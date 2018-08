Caduta rovinosa tra le rocce su un sentiero del Pasubio: turista ferita

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Ennesimo intervento oggi del Soccorso alpino di Schio in questa estate 2018. Alle 11.30 una squadra su chiamata del 118 è intervenuta per soccorrere sul massiccio del monte Pasubio un'escursionista scivolata accidentalmente nella parte alta del sentiero di. Il primo a intervenire in aiuto della donna, la, è stato il gestore del rifugio “Achille Papa” che è stato raggiunto dalla squadra del soccorso alpino che si è mossa a piedi per le asperità della zona. La donna che nella rovinosa caduta tra le rocce ha riportatoè stata caricata in barella e trasportata al rifugio Balasso, dove è stata affidata a un’ambulanza per un ricovero all'ospedale di Santorso. Non corre pericolo di vita.