Truffa dei “gioielli di casa in frigo”: rubati monili per migliaia di euro

VICENZA - Dal caso deldell’acquamartedì a Thiene dalla vittima designata, una signora di 80 anni, a quellomercoledì in città, denunciato in questura. Due falsi tecnici dell’acqua si sono presentati a casa di un’anziana coppia nel quartiere di: hanno spiegato di avere ricevuto l’incarico di controllare l’impianto idraulico perché le tubature in casa sono a rischio di scoppio a causa di infiltrazioni di gas. Entrati dal cancello i due per simulare un’esplosione hanno aperto un rubinetto del giardino e gettato sotto l'acqua deldi calcio ed è scattato l’inganno. I due malviventi hanno consigliato all’anziano proprietario di deporre nel frigorifero i gioielli di casa perché potrebberoin caso di esplosione vicino al luogo dove sono conservati. Così ha fatto sotto gli occhi di un truffatore, abile ail padrone di casa e consentire così aldi aprire il frigo e appropriarsi dei gioielli per un valore di alcune migliaia di euro.