Truffa: firmi per la “carta sconti” gratuita e paghi fino a 15 mila euro

SCHIO - Un accoratoa domicilio è stato lanciato ieri 22 novembre su Facebook dall’associazionedi Schio. I truffatori, gente senza scrupoli, sono abili nelle chiacchiere per confondere le idee alle vittime prese di mira e indurle aun contratto capestro. «Chiediamo la massima attenzione a tutti i cittadini, abbiamo registrato decine - dicono dalla Casa del Consumatore - di casi in provincia, anche a Vicenza: sono quelli che si sono rivolti a noi con preoccupazione, due anche oggi (ieri ndr 22/11). Quindi potrebbero essere di più, che per vergogna pagano e restano zitti. Tutto inizia da una telefonata che vi informa che siete fortunati perchè avete vinto unaper oggetti di casa. Vi fissano un appuntamento a domicilio e vi fanno firmare un modulo dicendo che tra 15/20 giorni passerà una signora a consegnare la tessera regalo». E invece? «Dopo una ventina di giorni passa per casa una signora corpulenta che con piglio quasi minacciosodi onorare il contratto di acquisto vincolato pere quindi di versare l’importo, anche la prima rata». Così il modulo firmato per ricevere la tessera regalo è in realtà un contratto d’acquisto. «Esatto. È quindi necessario rifiutare la “carta sconti” alla prima telefonata. Al momento siamo riusciti a far bloccare l’assegno firmato da una signora e stiamo predisponendo unaper truffa». La pagina Facebook dell’associazione in poche ore è stata sommersa da post di commenti, anche di gente che ha respinto al mittente l’offerta della “carta sconti”. La sede della Casa del Consumatore Schio è al Rustico Pettinà di via Caile 10. Info pagina Fb Casa del Consumatore, tel. 329.6272420.