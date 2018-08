«Siamo due vigili in borghese in missione»: e gli rubano 850 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nuovo caso in città di truffa delai danni di un anziano: un 87enne che si è fatto derubare dache sono riusciti a portargli via 850 euro in contanti, denaro che teneva in casa. Attorno a mezzogiorno di ieri due uomini si sono presentati a casa del pensionato, in via Albinoni. «Signore siamo due vigili in borghese in- avrebbe detto uno dei due - speciale. Nell'appartamento vicino c'è stato un furto e le chiediamo di verificare che a casa sua sia tutto in ordine». Probabilmente in preda all’l‘anziano, seguito dai due, ha controllato in una stanza il posto dove teneva il denaro, e immediato è scattato il furto. Uno dei sedicenti vigili haa chiacchiere il pensionato e il complice ha. Soltanto dopo l’uscita dei due l’87enne ha appurato di essere stato derubato e hail fatto al 113.