Trovato morto l'escursionista scomparso sulla Strada delle Gallerie

Trovato morto l'escursionista scomparso ieri sulla Strada delle Gallerie, nella zona del Pasubio, nel Vicentino.



Partiti ieri mattina da Bocchetta Campiglia, sei compagni hanno iniziato a risalire l'itinerario. Arrivati all'altezza della 19/a galleria si sono fermati a cercare gli occhiali che uno di loro aveva perso, mentre M.R., 68 anni, di Ferrara, ha continuato da solo ad andare avanti. Raggiunto il Rifugio Papa, dove c'era anche il gestore, e non avendolo trovato, i compagni hanno pensato fosse già sceso e hanno imboccato la Strada degli Scarubbi verso valle. Una volta alla macchina però, verso le ore 17.00, l'uomo non c'era, il cellulare risultava spento ed è scattato l'allarme. L'ultimo contatto risaliva alle 12.00, quando l'escursionista era al telefono con la moglie, finché non è caduta la linea.

