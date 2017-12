Trovato morto in casa dall'amico. Accanto al corpo una lettera di scuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTAVILLA VICENTINA -che sono andati a trovarlo nella sua abitazione, dove l'hanno rinvenuto privo di vita. Macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi, 23 dicembre, advia Lago di Carezza, una zona residenziale. La vittima è un 50enne,, professione operaio, originario di Napoli e da poco residente nel comune che fa parte dell'hinterland di Vicenza.Nella casa sarebbe stata anche trovata unama i contorni della vicenda, sulla quale stanno indagando i carabinieri del capoluogo berico, sono tutti da delineare, in quanto la dinamica di un possibile gesto estremo sono tutti da delineare. Secondo quanto emerge, che poi avrebbe provocato ilSul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo e un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno che potuto confermare il decesso, avvenuto da molte ore. Nella stessa abitazione è poi giunto il medico legale.A dare l'allarme era stata la madre dell'uomo, che vive in Campania, che non sentiva il figlio e per questo aveva chiesto ai due amici, pure residenti nel Vicentino, di andare nella casa di Matteo a verificare. Secondo quanto raccolto dai vicini Di Martino, che viveva solo e non era sposato, sarebbe dovuto ripartire oggi o domani per trascorrere le vacanze natalizie con i suoi familiari in Campania.