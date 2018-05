Paura in conceria: a fuoco un silos di aspirazione, controlli nell'aria

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRISSINO -nella tarda mattinata di oggi in unaa causa di un, che è stato domato in tempi rapidi. Poco dopo le 11.30, isono intervenuti in via Pranovi per l'installata nel cortile nell’azienda conciaria. I pompieri arrivati da Arzignano con due automezzi, hanno spento il silos aspirante, posto esternamente e dopo averlo raffreddato è stato smontato, mettendo in sicurezza l’intero sistema.Le cause del fatto sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore. Sul posto sono intervenuti successivamente anche i tecnici dell'Arpav per capire se l'incendio ha provocato: dai primi controlli sembrano non esserci allarmi.