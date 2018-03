Incendio distrugge all'alba una "Polo": si tratta di un atto doloso

di Luca Pozza

TRISSINO - E' quasisa l'che la notte scorsa a Trissino ha completamente distrutto una, che era parcheggiata in strada, in via dell’Industria, nella zona industriale del Paese, di proprietà di un residente del luogo. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 3, da un automobilista di passaggio: sul posto è giunta una squadra deiche hanno spento le fiamme, che avevano avvolto completamente la vettura.Le cause del rogo sono al vaglio deiintervenuti sul posto, ma l'ipotesi più probabile è per l'appunto quella del dolo, visto che l'auto era stata parcheggiata nel tardo pomeriggio di venerdì e quindi è da escludere un guasto elettrico. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa due ore.