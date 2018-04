Ruba due cesoie e poi va a prendere l'autobus: arrestato 38enne

di Luca Pozza

TRISSINO - Nella mattinata di ieri, all'interno di un, specializzato in articoli per l’agricoltura, ha rubato dalla vetrina un paio di cesoie elettriche per la potatura, del valore di circa 1.500 euro. Poi, come se niente fosse, è uscito dal negozio e si è incamminato per raggiungere la vicina fermata dell’autobus. Ma il negoziante, insospettito dal girovagare di quello strano cliente che nulla aveva chiesto né acquistato, dopo aver dato un rapido sguardo alla vetrina, si è accorto della sottrazione. A quel punto è immediatamente uscito dal negozio per, non prima di avere chiamato i carabinieri della locale stazione che accorsi sul posto l'hanno bloccato, ancora con la refurtiva addosso.E così per, anche se da qualche mese domiciliato in una comunità di Schio, è scattato l'arresto per il: è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Valdagno, come disposto dal pubblico ministero che, una volta informato, ha fissato per oggi l’udienza di convalida con la procedura del rito direttissimo. Stamane in tribunale a Vicenza il giudice ha convalidato l’arresto, fissando la prossima udienza per l'1 giugno. Nel frattempo, per l'arrestato è stata disposta la custodia cautelare in carcere: al termine dell’udienza è stato così accompagnato alla