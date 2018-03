Il treno storico attende i macchinisti per partire: un modo diverso per scoprire il Nordest

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Ilaspetta iper partire. L’iniziativa del treno con prospettive di rilancio turistico del territorio, che interessa non solo il, ma anche il, e potrà avere sviluppi positivi grazie ai possibili collegamenti con la, fa parte del progetto che gravita sullaentrata nel volume «Stazioni impresenziate. Un riuso sociale del patrimonio ferroviario», presentato a Milano da Fs Italiane e Rete Ferroviaria Italiana.Nella Rimessa di Primolano si trova il treno storico,e composto dalla locomotiva a vapore 880.001, da due carrozze passeggeri e da due carri merci, che saranno adibiti ala disposizione dei cicloturisti che percorrono la ciclabile del Brenta, per il servizio turistico in programma da Primolano verso Bassano del Grappa e Pergine.Tutti i lavori sono stati eseguiti con il finanziamento del Fondo ODI per i comuni delle aree di confine con il Trentino, chiesto e gestito dal comune di Cismon del Grappa.«Sono in corso dei contatti sia con i Sistemi Territoriali della Regione Veneto - spiega il sindaco di Cismon del Grappa,, - sia con il Trentino interessato all’evolversi del progetto, per quanto riguarda lepreviste e la, indispensabili per dare il via al servizio”.Le opere sul treno, oltre a quelle dell’edificio e dei binari della Rimessa di Primolano, sono state coordinate, a titolo gratuito, dai volontari dell’associazione, promotrice del progetto.Per consentire di visitare la Rimessa, con i rotabili già presenti, e conoscere gli sviluppi dei progetti sul costituendo museo e sul treno storico della Valbrenta/Valsugana, SVF ha organizzato le giornate ‘’: 15 aprile, 13 maggio, 24 giugno, 15 luglio, 9 settembre e 14 ottobre (orario 9-17). Alcune di queste date sono in concomitanza con altri eventi che interessano il territorio vicentino, bellunese e trentino, come «La scala dei motori» (24 giugno) e «La scala dei sapori» (9 settembre).