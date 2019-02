Assaltano a volto scoperto distributore di sigarette: la videocamere li filma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO VICENTINO - Dovrebbero avere lei tre teppisti che attorno alle 23.30 di venerdì hanno assaltato a calci e pugni e depredato ildel bar tabaccheria Al Pozzo, posto in strada, in via IV Novembre, in pieno centro. I tre,, incuranti delle telecamere di sicurezza puntate sul distributore hanno rubato decine di pacchetti di sigarette oltre al denaro trovato all’interno per un bottino di un. È stato ripreso pure un quarto giovane che arrivato in auto davanti al bar ha caricato i tre ladri per dileguarsi. I titolari del locale hanno denunciato il raid alla polizia locale Alto Vicentino e consegnato i filmati del assalto. Sulla pagina Facebook del locale la figlia del gestore ha scritto un post sarcastico. «Ai tre simpaticoni e al loro autista che ci hanno scassinato il distributore automatico voglio dire che sìe che siete proprio foto-igienici».