«Amico disperso»: scattano le ricerche ma loro erano già tornati tutti a casa senza avvertire

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Tre amici di Valdagno ieri sono saliti sul Pasubio per percorrere la Strada delle 52 Gallerie, giunti tra la ventesima e la venticinquesima uno si è attardato nel cammino. Gli altri due hanno proseguito l’escursione per attenderlo al rifugio Achille Papa. Lì hanno atteso, ma dell’amico nessuna traccia e così sono rientrati al parcheggio dove avevano l’auto, raggiunto alle 15.45 nella speranza di trovarlo. Lì sono rimasti in attesa fino alle 17.15 circa quando hanno chiamato il 118 e lanciato l’allarme scomparsa. È partita una squadra delper un’Raggiunto poco dopo le 18 il rifugio Pasenza avvisare i due amici. I soccorritori si sono precipitati al rifugio del passo Xomo, ma il terzetto senza avvertire la squadra in arrivo era rientrato a casa, forsedi una sanzione. In serata il Soccorso alpino ha contattato uno dei tre per una ramanzina telefonica.