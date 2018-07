Tre amiche 17enni segnalate in prefettura come assuntrici di sostanze stupefacenti

di Vittorino Bernardi

THIENE - Tre amiche 17enni residenti nell’Alto Vicentino ieri sono state segnalate alla prefettura di Vicenza quali assuntricidi sostanze stupefacenti. Alle 15 di ieri, al ritorno in treno da Vicenza per fare rifornimento di sostanze, le tre amiche si sono sedute sul davanzale di una finestra dell’ex scalo merci: al passaggio a piedi di un agente del Nucleo tutela ordine e decoro urbano della polizia locale Nordest Vicentino si sono. Insospettito l’agente ha ispezionato il davanzale e ha trovato uno spinello appena confezionato e gettato e un grinder con all'interno della marijuana macinata per l'uso. Il militare del comandanteha chiesto l’intervento di due colleghi in servizio nella zona che hanno bloccato e accompagnatole tre amiche. Messe alle strette due di loro hanno estratto dal reggiseno, la terza molto di più: aperta la propria borsa ha consegnato una pallina di eroina, residuo di quella già assunta, una siringa da insulina, una fiala di acqua per preparazioni iniettabili, un cucchiaio con tracce di esposizione a fiamma di accendino e due accendini.Raggiunte dai loro genitori le tre 17enni hanno dichiarato di essere assuntrici di sostanze stupefacente. Sono stati sequestrati due pacchettini con 4,63 e 2,17 grammi i marijuana, una pallina da 0,10 grammi di eroina, un grinder con 0,27 grammi di marijuana e uno spinello.