Vanno per mettere la casa all'asta: lo trovano mummificato a 42 anni

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Un desolante e tragico episodio dida film dell’horror è emerso verso le ore 14 odierne in contradaun uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita, mummificato, in avanzato stato di decomposizione. Nel primo pomeriggio di ieri 11 aprile deile condizioni dell'abitazione destinatasi sono recati nella residenza di, originario di Schio, uomo dal carattere schivo e riservato che dallo scorso settembre, dopo la morte della madre, si era rinchiuso in un totale privato.e con i vicini (forse indifferenti) nessuno l’ha cercato neglii. Walter Dal Zotto è stato trovato steso sul divano di casa, probabilmente stroncato per cause naturali. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Schio.