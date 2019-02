di Luca Pozza

ASIAGO - Ha avvelenato gli anziani genitori per poi uccidersi nello stesso modo, con una dose massiccia di psicofarmaci: terribile tragedia nella casa di Asiago. Un momento di follia ha portato via, nel giro di poche ore, due anziani coniugi, Italo Marzaro, 85 anni, in pensione da 15 anni, ex mediatore immobiliare, la moglie Ubaldina Mantovani, 83, casalinga, e la figlia Silvia, di 43 anni. Quest'ultima, che era disoccupata, non era sposata e ha sempre convissuto con i genitori, sia nella casa di Mirano che in Altopiano: da...