Traforo dello Zovo chiuso tre notti dal 15 maggio per manutenzione

di Vittorino Bernardi

SCHIO/VALDAGNO - Disagi in vista per gliche in una galleria stradale, inaugurata nel 1999, unisce in 4.700 metri le città di Schio e Valdagno. Per tre notti consecutive, il tunnel verrà chiusoper consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione programmati da tempo. Per limitare i disagi agli utenti la società Vi.abilità, partecipata della Provincia, che si occupa della manutenzione e gestione della rete stradale provinciale, ha disposto l’esecuzione dei lavori in orario notturno. Pergli utenti notturni che da Schio sono diretti a Valdagno devono proseguire la marcia lungo la Provinciale 46 per Vicenza fino a raggiungere la rotatoria tra le Provinciali 46, 48 e 124 per svoltare sulla destra (sulla 124), proseguire fino alla Provinciale 246 all’altezza di Cornedo e svoltare sulla destra per raggiungere Valdagno. Tragitto da percorrere all'inverso per chi da Valdagno deve raggiungere Schio.