Traforo dello Zovo chiuso per manutenzione la notte tra 11 e 12 giugno

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO/VALDAGNO - Disagi in vista per gli utenti del traforo dello Zovo che in una galleria stradale, inaugurata nel 1999, unisce in 4.690 metri le città di Schio e Valdagno. Dalle 21.30 di domani martedì 11 giugno alle 5.30 di mercoledì 12 il tunnel resterà chiuso per lavori di manutenzione. Oltre al tunnel sarà chiusa anche la galleria Valle Miara in via Europa per un cantiere di lavoro analogo.Per evitare il transito per il passo dello Zovo gli utenti notturni che da Schio sono diretti a Valdagno devono proseguire la marcia lungo la Provinciale 46 per Vicenza fino a raggiungere la rotatoria tra le Provinciali 46, 48 e 124 per svoltare sulla destra (sulla 124), proseguire fino alla Provinciale 246 all’altezza di Cornedo e svoltare sulla destra per raggiungere Valdagno. Tragitto da percorrere all'inverso per chi da Valdagno deve raggiungere Schio.