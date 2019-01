Tour di aperitivi, hockey, musica, spettacoli: esplode il “Vioff”

di Roberto Cervellin

VICENZA - Dallo stadio del ghiaccio dell'altopiano allaa allestita sotto la basilica palladiana. Nel weekend ci saranno anchenonché le sueal “, la nuova edizione di “” che avrà tra momenti clou ilin alcuni locali del centro storico.il salotto cittadino sarà un'esplosione di musica e spettacoli. L'iniziativa, curata dal Comune, è destinata a promuovere la città e le sue eccellenze in occasione diin programma sempre nel fine settimana in Fiera. Alcuni degli eventi saranno dedicati alla raccolta fondi perSabato, in corso Palladio, ecco un'esibizione concon due scultori di Asiago,. Alle 15.30 e alle 17.30 da corso Fogazzaro prenderà il via un itinerario culturale alla scoperta della, mentre alle 16.30 nella pista di pattinaggio su ghiaccio si esibiranno come detto le giovani promesse dell'hockey. Alla stessa ora sulla scalinata dellain piazza dei Signori sarà protagonista ildell'altopiano. Dalle 18 alle 22 al Moplen, al Grottino, da Julien, all'Ovosodo e all'angolo Palladio sarà proposto un giro di aperitivi.Tra gli appuntamenti di domenica, da segnalare quello degli “Old Bears” dell'hockey (alle 18). Alle 20.30 al teatro comunale si terrà il concerto “L'oro della Serenissima” conpreceduto dalla performance “Va in scena l'altro teatro. Golden wood e le identità preziose”. ll- che ospita la mostra “Il trionfo del colore” - sarà aperto. Informazioni sul sito bit.ly/VIOFFGoldenWoodEdition.