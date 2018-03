Cuoco di 45 anni trovato morto in foresteria: giallo, possibile malore

di Luca Pozza

VICENZA - Un, originario della Sicilia e trasferitosi nel Vicentino per lavoro, è statonella tarda mattinata di oggi nella foresteria di un, uno dei comuni dell'hinterland di Vicenza, dove in passato aveva lavorato come cuoco e dove alloggiava temporaneamente. A fare la macabra scoperta sono stati i titolari del locale, che hanno immediatamente avvisato il 118, che ha subito avviato sul posto un'ambulanza del Suem: qui i sanitari non hanno potuto che accertare il, che risaliva già a diverse ore prime.Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Camisano Vicentino, raggiunti poi sul posto dai colleghi del nucleo investigativo di Vicenza. Al momento la morte è avvolta nel "giallo" ma i militari hanno ragionevolmente esclusa l'ipotesi di omicidio: la causa più probabile è quella di un malore. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale San Bortolo, per l'eventualevolto a stabilire le cause del decesso.