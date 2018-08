Appartamento a fuoco, sgomberata l'intera palazzina: danni ingenti

di Luca Pozza

TORRI DI QUARTESOLO -in una palazzina situata in via dei Lancieri 12 a Torri di Quartesolo, una zona residenziale. Attorno alle 4 è stato lanciato l'allarme per unche ha quasi completamente distrutto un appartamento, che è stato poi dichiarato inagibile. Nel momento in cui è divampato il rogo, che non pare di origine dolosa, la proprietaria dell'alloggio, una, non si trovava fortunatamente in casa.Le "lingue di fuoco" erano visibili dall'esterno mentre il fumo, molto denso, ha convinto gli altri proprietari, svegliati di soprassalto, ad allontanarsi dalla zona per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute tre squadre (tra cui l'autoscala) dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno lavorato oltre quattro ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il condominio. Sul luogo anche i carabinieri di Camisano Vicentino per i rilievi, ma come detto viene esclusa la matrice dolosa.