Furgone Daily distrutto da un incendio nella notte, è probabile il dolo

di Luca Pozza

TORRI DI QUARTESOLO - E' moltol'che questa notte, poco dopo le 1, ha completamente distrutto un furgone Iveco Daily, parcheggiato in un campo, adiacente alla pista ciclabile in via Paolo Borsellino a Torri di Quartesolo. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio sul posto sono intervenute due squadre deidi Vicenza che hanno circoscritto e domato il rogo.L'incendio ha danneggiato parte delle installazioni della pista ciclabile quali panchine e segnaletica, chje dovranno ora essere sostituiti. Le cause del rogo sono al vaglio degli stessi pompieri e dei carabinieri.