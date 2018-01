Rubano un trattore e lo usano per sfondare la vetrina della farmacia

di Luca Pozza

TORRI DI QUARTESOLO - Per sfondare lache si trova nella frazione di, in via Camisana, di proprietà della dott.ssa Elena Zangoni, residente a Padova, hanno utilizzato un trattore, asportato poco prima dall’azienda agricola di proprietà di Carlo Pellizzari, situata nella vicinanze. E' un piano studiato nei dettagli quello portato a termine la notte da una banda di malviventi, che è entrata in azione poco prima delle 4.Il notevole rumore provocato dalnon ha consentito molto tempo ai ladri, che si sino diretti verso il registratore di cassa, dal quale hanno asportato la somma di 70 euro per poi fuggire. Dopo l'allarme lanciato al 112 da diversi residenti del luogo sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vicenza e della stazione di Camisano Vicentino, che ora stanno procedendo con le indagini anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona. Il trattore è stato abbandonato sul posto e poi restituito al proprietario. Ingenti i danni alla struttura.