Tornelli per la sala d'ingresso e bagni a 50 cent: “blindata” la stazione bus

di Roberto Cervellin

VICENZA -per la sala d'attesa e per andare in bagno. Ma fare pipì avrà anche un costo:Nuovo look per lail locale della società di trasporti vicentina da cui partono i bus per le varie località della provincia.Stop ache si rifugiano nei servizi igienici per una dose e aiche dormono sulle panchine.si volta pagina con un lifting da oltre, con i quali sono stati anche sostituiti gli i. Potenziato inoltre il sistema diI risultati sono sotto gli occhi dei viaggiatori. Per accedere alla sala d'attesa bisogna avere ile per andare in bagno, come detto, bisogna pagare. «Ho voluto fortemente questo progetto di riqualificazione - il commento di Francescopresidente della Provincia e sindaco di Vicenza - Abbiamo installato i tornelli pered evitare che entrino malintenzionati».