Tornano i bolidi del Rally Campagnolo: in gara 170 equipaggi

di Roberto Cervellin

VICENZA - Due giorni di agonismo, spettacolo e velocità. Protagonisti, oltreche si daranno battaglia tra salite, prove cronometrate e manovre spericolate.A Vicenza torna il. L'1 giugno alle 15 in, di fronte alla stazione ferroviaria, scatterà l'edizione numerodi una manifestazione che attraverserà il territorio per concludersi il giorno seguente a, in piazza Marconi. L'arrivo è previsto alle 18.30.ll percorso - tracciato con la consulenza di- è lungoe tocca(1000 metri di altezza),Tre le gare, oltre a quella valevole per il campionato italiano rally auto storiche, ile ilSi tratta della quarta delle otto competizioni che fanno parte delriservato ai veicoli da rally di interesse storico. Schierati, tra gli altri, gli sfidanti del campionato italiano rally auto storiche e quelli dei trofei. Le fasi più importanti saranno trasmesse sul canale Youtube e sulla pagina facebook “Rally club Isola Vicentina”. Informazioni su www.rallyclubisola.it/14-rally-storico-campagnolo.