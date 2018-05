di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA - Dopo i due fortunati eventi del 2014 e del 2015, il. Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, accompagnati dalle suggestioni di un’, tornano così al Marostica summer festival, con uno spettacolo che ne ha confermato il successo internazionale, facendo registrare addiritturas”, rende omaggio allo spettacolo "I tre tenori" di Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Josè Carreras, con un repertorio che spazia dall’opera alla musica pop, passando per il musical e i grandi classici della tradizione partenopea.Uno show che è diventato ancheo e che è andato in scena per la prima volta in Piazza Santa croce, a Firenze, nel luglio del 2016, con la straordinaria partecipazione di Placido Domingo.5, quel concerto fiorentino ha dato il via al tour che ha girato l’, lee il, sino al ritorno, quest’estate, in Italia per una serie di concerti nelle location più affascinanti del Paese.Due i brani aggiunti in scaletta per le platee italiane: una versione sinfonica della canzone “”, che vinse ilnel 2015, e l'Ave Maria mater misericordiae, scritta appositamente per il trio.Le prevendite del concerto, fanno sapere gli organizzatori, saranno disponibili a breve on line e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Vivaticket.