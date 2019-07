LA SCENA SI RIPETE ALTROVE, MA FINISCE PEGGIO

VICENZA - Torna a casa prima rispetto al solito e trova lacon l'. Sì, quel genere di amico. In preda aha preso a sberle e pugni ildella fidanzata, spedendolo dritto in ospedale. Protagonisti un vicentino 55enne, la fidanzata romena di 38 anni e l'amico dominicano di 28. Quest'ultimo, come riporta il Giornale di Vicenza, sostiene di non aver fatto niente di male e che, quando il vicentino è entrato, stava aggiustando una tapparella, alla luce di questo ha deciso di sporgere denuncia e il fidanzato geloso, oramai ex fidanzato, andrà a processo davanti al giudice di pace con l'accusa di lesioni.