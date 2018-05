“Topolina d’auto”, furto d'astuzia di chiavi in spogliatoio, poi la razzia

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO - Topo d’auto in azione ieri pomeriggio nel. Dovrebbe trattarsi di una, una “topolina” che avrebbe fatto razzia indopo essersi furbescamente impossessata delle chiavi. Come riporta il figlio di una vittima sui social, i sospetti dei derubati cadono su una ragazza che all’ingresso del Natatorio di Malo avrebbe pagato il, è entrata nello spogliatoio femminile per uscire poco dopo ancora vestita: in pratica è entrata e subito se n'è andata,con una banale scusa.Si sospetta che la giovane, una volta entrata nello spogliatoio, si sarebbe impossessata di almeno tre mazzi di chiavi di auto. Così senza alcun bisogno di forzare le portiere, la presunta “topolina” avrebbe aperto le vetture, fatto razzia, portando via. Nessuna traccia, a quanto pare, delle chiavi. Un paio di furti sono stati segnalati ai carabinieri.La direzione del Natatorio invita gli utenti a utilizzare i predisposti vani di sicurezza per riporre gli oggetti personali.