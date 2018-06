di Elena Filini

BASSANO DEL GRAPPA - Beirut, Riad, Dubai: il tiramisù espresso invade il mercato orientale. Un successo in crescita esponenziale, amplificato dalle campagne social. Meesoo, il fast tiramisù made in Bassano del Grappa, dal 2016 è sbarcato in Libano. Presto l'apertura a Riad e il posizionamento nei mercati di Arabia ed Emirati Arabi. Numeri importanti quelli dell'innovativa start up creata da Iuri Merlini, ingegnere e gran goloso. Ma il successo del tiramisù istantaneo non convince gli accademici che lo...