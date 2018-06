Caccia al tir pirata dell'A4: tampona un'auto e scappa. Ferita una donna

di Luca Pozza

VICENZA - Sono in corso, in tutto il Nord Italia,che nella tarda mattinata di oggi ha provocato unin un tratto vicentino della, tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore, in direzione Venezia, e non si è fermato. Nel sinistro è rimasta ferita, in maniera non grave, una donna che era alla guida dell'auto tamponata, che viaggiava nella stessa corsia (quella centrale) del mezzo pesante. Soccorsa da alcuni automobilisti la signora è stata poi assistita dai sanitari del Suem 118 che successivamente l'hanno trasportata all'ospedale San Bortolo:Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico anche la pattuglia della polizia stradale, che hanno raccolto le segnalazioni delche ha provocato l'incidente.