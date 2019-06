Abusi su una bambina dentro l'internet point gestito dalla madre

THIENE (VICENZA) - I Carabinieri di Thiene (Vicenza) hanno eseguito stamani un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza nei confronti di un cittadino ghanese, A.S., 42 anni, residente a Villaverla, che deve scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e atti sessuali nei confronti di una bambina di 10 anni.



I fatti per cui l'uomo è stato condannato risalgono al dicembre del 2007, e sarebbero stati compiuti all'interno di un internet Point di Thiene gestito dalla madre della minorenne. Con la scusa di cercare qualcosa nel magazzino sottostante il locale, l'uomo attirò la piccola tentando di approfittare di lei. Fortunatamente l'azione venne interrotta dal commesso del negozio, che chiamò il 112. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Vicenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA