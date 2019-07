​Ubriaco investì e uccise un pedone: arrestato a Thiene

THIENE - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Thiene (Vicenza) hanno arrestato un cittadino moldavo, Ion Gulea, 30 anni, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale a scopo di estradizione emesso dalla Corte d'Appello di Chisinau (Moldova) il 29 aprile 2016. L'uomo era ricercato in Italia perché deve scontare una pena di tre anni e mezzo di reclusione per i reati di guida in stato di ebbrezza, omicidio colposo e omissione di soccorso.



I fatti risalgono all'estate del 2015 quando Gulea, a bordo di una Volkswagen Golf guidava in stato di ebbrezza la strada che congiunge Calarasi a Valcinet, e sbandando investiva un pedone causandone la morte e poi fuggendo. Nell'ottobre scorso l'uomo era stato fermato lungo la S.P. 46 del Pasubio a Malo (Vicenza), e anche in quell'occasione era risultato guidare in stato di ebbrezza, con un tasso alcoolemico quattro volte superiore al minimo consentito. La polizia stradale gli aveva sequestrato l'auto e ritirato la patente.

