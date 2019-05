C'è un uomo riverso sul sedile dell'auto, si ferma e controlla: era un 50enne morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Tragedia poco dopo le 17.30 di ieri, 20 maggio, lungo via del Lavoro, in zona industriale, dove ha perso la vita un. Il thienese A.B. al volante della sua auto, in direzione est, ha accusato une hain una piazzola. L’azione è stata notata da un automobilista in transito che si è fermato per controllare e ha trovato il conducenteha chiamato il 118. I sanitari del Suem dell’ospedale di Santorso giunti sul posto hanno tentato, inutilmente, di rianimare A.B., stroncato da un probabile arresto cardiocircolatorio. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della compagnia di via Lavarone.