Drogato e ubriaco, ruba un'auto e poi si schianta: 27enne in carcere

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLAVERLA - Dovrà rispondere dei, il 27enne romeno, M.S.G., residente nel Basso Vicentino,, arrestato nella serata di ieri dai carabinieri di Thiene.Secondo quanto ricostruito il giovane, poco prima alle 18, con la scusa di cercare un posto lavoro si era presentato alla Pizzeria “Asterix” di Villaverla e, approfittando di un momento di distrazione della titolare, è riuscito ad impossessarsi delle chiavi della sua autovettura, una Nissan Micra, parcheggiata di fronte al locale, dandosi poi alla fuga. Pochi istanti dopo, in località Santo a Thiene, ha però provocato un incidente che ha coinvolto altre due vetture.Lo straniero, bloccato dal tempestivo intervento dei carabinieri, è apparso subito alterato dall'alcol: portato in caserma, durante il tragitto ha dato in escandescenze, rompendo con un calcio il finestrino posteriore dell’autovettura dell'Arma, per poi scagliarsi contro i militari e rendendo necessario anche l’intervento dei sanitari del Suem 118 i quali, dopo averlo sedato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. L'uomo è risultato positivo all'assunzione sia di sostanze stupefacenti che di alcol, con un tasso pari a 2,35 g/l, quasi cinque volte il consentito. L'arrestato è stato quindi portato in carcere a Vicenza in attesa del rito direttissimo.