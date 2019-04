Autocisterna non vede la colonna di auto e innesca un maxi-tamponamento

di Luca Pozza

THIENE -rappresentano il bilancio di unavvenuto oggi, attorno alle 13, a Thiene, in via dell'Autostrada, direzione Santorso. Il conducente di un autocarro Iveco, T. G., 54enne residente a Verona, proveniente dal casello autostradale e diretto verso Schio, non si è avveduto delle auto che davanti a lui erano ferme in colonna per il traffico intenso.Ha così tamponato violentemente il primo veicolo, una Opel Astra condotta da D.V.S., 36enne di Torrebelvicino, che a sua volta andava a tamponare una Mercedes lo precedeva, condotta da C.M. di anni 28, residente nel thienese, che infine per l'urto colpiva un autocarro Ducato che lo precedeva, condotto da C.P. di anni 54 di Lonato del Garda.: i primi due sono trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso in ambulanza, mentre il terzo si è recato autonomamente successivamente. Il conducente dell'autocarro è rimasto illeso, ma è stato necessario l'intervento di un altro mezzo, che ne scaricasse il carico con autocisterna per materiale speciale, oltre ad un mezzo particolare per la rimozione.Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nord Est Vicentino per i rilievi del caso e la viabilità. La strada è stata parzialmente bloccata, con doppio senso alternato, per un'ora, poi il traffico è stato ripristinato.