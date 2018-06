Paurosa carambola tra tir, autocarro e Peugeot: tre feriti, uno gravissimo

di Luca Pozza

THIENE - E' dii, di cui uno ricoverato in, il bilancio di unavvenuto questa mattina, attorno alle 8.30, in Via Santo a Thiene, al confine con Villaverla. Secondo i rilievi della polizia locale Nordest, un autocarro Opel condotto da D.B.P., 39enne residente a Vicenza, diretto verso Thiene, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia, andando scontrarti frontalmente con un autoarticolato Man, condotto da S.M., 47 anni, residente a Dueville. Nella paurosa carambola, che ha visto coinvolta anche una Peugeot, condotta da una donna di 34 anni, S.S., che abita a Thiene, l'autocarro ha finito la sua marcia contro un platano.Sul posto sono intervenuti idi che hanno estratto entrambi i conducenti dei mezzi pesanti e due ambulanze del Suem 118, una delle quali ha trasportato l'autista dell'autocarro al San Bortolo in codice rosso, ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove è in pericolo di vita. Il conducente del tir, che trasportava bibite, è stato trasportato all'ospedale di Santorso e dimesso con una prognosi di 10 giorni. La conducente della Peugeot è stata invece accompagnata autonomamente al pronto soccorso di Santorso per accertamenti., con il traffico deviato in via Ca' Beregane di Thiene e in via San Simeone di Villaverla fino a metà mattinata.