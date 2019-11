di Luca Pozza

TEZZE SUL BRENTA - E' entrata in un, all'interno sembrava esserci un: in realtà era vuoto visto che l'obiettivo era quello di rubare, ma alla fine è stata. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a, all’interno di un, con potragonisteUna volta all’interno, le due si sono aggirate tra gli scaffali osservando la merce come per effettuare un acquisto ma quando si sono accorte di non essere osservate, hanno iniziano a nascondere nel passeggino, giocattoli di ogni tipo. La commessa del negozio però, insospettita dal loro comportamento, ha chiamato i carabinieri tramite il 112 e più attenta alle loro manovre, si è accorta che stavano trafugando merce all’interno del passeggino dove non c’era un bambino, come sembrava. I militari dell’Arma le hanno sorprese appena uscite dal negozio, con merce rubata per un valore pari a circa 900 euro.Le due donne sono state portate accompagnate alla stazione dei carabinieri di Rosà dove si è proceduto con l’arresto dicon successivo rilascio. L'arrestata è stata trattenuta nella camera di sicurezza della stazione di Bassano del Grappa, in attesa del rito direttissimo, fissato per oggi. La merce rubata,completamente recuperata, è stata restituita al negoziante.