Terzo Torneo MBA: tanto sport e tifoseria in un clima di armonia.

di Francesco Bordignon

Tanto basket, tanto pubblico, tanta soddisfazione per– che può archiviare come un successo il, andato in scena nelle giornate 28, 29 e 30 dicembre.Arrivato alla terza edizione, il Torneo ha visto, più che scontrarsi,, molti dei quali ospitati dalle famiglie dei residenti bassanesi che giocano nelle file delle varie squadre MBA. “Un importante impegno organizzativo/logistico per la nostra società, nata solo nel luglio del 2015 – spiegano gli organizzatori – come ad esempio il pernottamento di più di 100 miniatleti, ospitati in famiglie e altre strutture”. Tutto in nome dello sport e tutto grazie al lavoro di istruttori e volontari, oltre che alla partecipazione dellache ha aiutato come main sponsor della manifestazione.– specifica la società - che hanno patrocinato la manifestazione e i cui amministratori hanno partecipato al momento forse clou della manifestazione, come il sindaco di Bassanoe l’assessore del comune di Cassolahanno infatti presenziato alla presentazione della manifestazione nella serata del 29”Giornata tra le più emozionanti quella del 29 in quanto, in una Palestra Comunale strapiena,oltre alla presentazione di tutti i giovani atleti e c’è stata la, con tutti i ragazzi ad applaudire le due squadre.Per quanto riguarda i risultati, primo posto con il, in un PalaAngarano riempito in ogni ordine di posti. La vera nota positiva della tre giorni è stato però, come spiega l’organizzazione “ilche si è respirato, sia in campo che fuori: i vinti e vincitori al termine di ogni partita, si fermavano in mezzo al parquet per darsi un sincero "cinque" e fare una foto insieme, sulle tribune, sempre gremite di genitori, parenti e amici, dove dominava il tifo positivo a sostegno della propria squadra ma c’erano anche gli applausi alle belle azioni di gioco degli avversari”.che hanno potuto giocare, divertirsi ma imparare molto di più: la bellezza dello sport e della condivisione delle emozioni.