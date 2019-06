TeppistI nella notte: presa a sassate la Casa di riposo

di Vittorino Bernardi

MALO - I carabinieri della locale stazione di largo Europa sono sulle tracce del teppista che alle 4.30 di ieri 13 giugno per alcuni minuti ha innescato tensione e paura tra operatori e ospiti della casa di riposo Muzan di via Barbè 39. Nel cuore della notte un individuo travisato nel volto ha scagliato delle pietre contro la vetrata d’ingresso, alcune porte e finestre oltre a delle telecamere di sorveglianza dell’istituto: danni ingenti per migliaia di euro. Lanci abbinati a urla e frasi minacciose del tipo «Ve la farò pagare» da parte del teppista fuggito a piedi. Ieri mattina la direzione della struttura, presidente Paola Carraro, ha sporto denuncia ai carabinieri che sono al lavoro per chiudere il cerchio attorno al responsabile: c’è un sospettato, nel merito bocche cucite per incastrarlo.La casa di riposo Muzan gestisce anche la non autosufficienza delle persone adulte e anziane, pure nelle situazioni che comportano uno stato vegetativo permanente.