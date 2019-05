Sabato 11 maggio parte la vendita dei biglietti per “TEDxVicenza” dell’8 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Da domani, sabato 11 maggio, sul sito tedxvicenza.com saranno in vendita i biglietti dell’evento “Transition”, per la quinta edizione di “TEDxVicenza” di sabato 8 giugno al teatro Comuale, dedicato ai grandi cambiamenti della nostra epoca. L’8 giugno sarà la giornata mondiale dedicata agli oceani: il “World Ocean Day”. Dalla trasformazione digitale alle scoperte scientifiche, dall’intelligenza artificiale alla fusione nucleare, attraverso le frontiere del femminismo e dell’arte impegnata, fino al climate change, le terapie genetiche e le cure alternative: di questo si parlerà sul palco del teatro delle 11 alle 18, con relatori di spicco presentati dall’attrice, autrice e conduttrice Federica Cacciola. Non mancheranno ospiti internazionali. La quinta edizione di TEDxVicenza, uno dei più grandi eventi TEDx in Italia, disegnerà una rotta per alzare lo sguardo e affrontare in modo consapevole i cambiamenti e le barriere che stanno segnando il tempo attuale, talvolta in modo molto evidente, altre volte in modo più latente.