Due scomparsi nel Bassanese: una 17enne e un pensionato

BASSANO DEL GRAPPA - Da oggi, giovedì 7, è operativa unacon carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile per due allarmi-scomparsa,: un uomo di 67 anni e una ragazza di 17 entrambi svaniti nel nulla .di 67 anni nella giornata di ieri, come tanti altri giorni, è uscito per una passeggiata dalla sua casa in vicolo Da Ponte, in centro storico, senza fare ritorno e dare notizie. L'allarme è statosera dal figlio: preoccupato per l'assenza del padre ha presentato denuncia di scomparsa.La 17enne di nome Viktoria, straniera dell’Est Europa, questa mattinadalla comunità terapeutico-riabilitativa "Biancospin" di Romano d'Ezzelino. Le ricerche per il momento si stanno concentrando nel Bassanese e lungo il fiume Brenta. Il maltempo delle ultime ore hale operazioni di soccorso.