Patente scaduta da 12 anni e auto sequestrata da 3, ma lui guidava tranquillo

TORRI DI QUARTESOLO - Ilnon perdona l’automobilista che viaggia con un’auto senza assicurazione e/o revisione, rubata o sotto sequestro. È il caso di B.N.Z., 60 anni, originario della Costa d’Avorio e residente a Grumolo delle Abbadesse che nei giorni scorsi è incappato nel targasystem posizionato in via Borsellino. Gli agenti hanno fermato una Opel Corsa inserita nellaperchédagli stessi agenti del comando di Torri, di proprietà di B.N.Z. che è risultato privo di patente perché. È risultato recidivo l’africano nella guida con patente scaduta: per lo stesso motivo nel 2015 aveva subito il sequestro della Opel Corsa. Da un controllo è emerso che l’auto sequestrata ha circolato permentre doveva restare ferma. Per B.N.Z. è scattata una denuncia penale in quanto recidivo.