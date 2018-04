Pirata della strada incastrato dal Targa System: guidava il furgone aziendale

di Vittorino Bernardi

THIENE - Grazie ai varchi elettronici Targa System attivi in città i carabinieri di via Lavaroneil furgone che poco dopo le 11.30 di lunedì lungo via Marconi si è scontrato con unche caduto rovinosamente dell’asfalto ha riportato la, con una prognosi di un paio di settimane.Intervenuti per i rilievi i militari delhanno raccolto le testimoniane di altri automobilisti che hanno: la persona al volante ha rallentato al momento dell'incidente ma poi ha accelerato ed è scomparso.Analizzando le immagini dei Targa System installati nella zona di via Marconi i carabinieri hanno individuato il furgone pirata e dalla targa sono risaliti in poche ore al proprietario: il furgone era intestato a. Nelle prossime ore i carabinieri sentiranno il titolare che dovrà fornireche lunedì mattina era in servizio a Thiene: sarà denunciato per omissione di soccorso.