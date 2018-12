Fuggì con la 17enne, il tunisino Tarek evita per la terza volta il rimpatrio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Resta in Italia: non è stato rimpatriato nemmeno questa volta. Il tunisinorimane nel nostro Paese anche dopo che la sua richiesta per ottenere l’asilo politico è stata respinta. Il 21enne magrebino, condannato per spaccio e finito alla ribalta delle cronache per la relazione con Angelica, 17enne vicentina, scappata di casa una dozzina di volte per stare con lui, ha evitato per la terza volta in tre mesi di dover tornare nel proprio Paese, come racconta Il Giornale di Vicenza.A settembre il suo aereo aveva avuto un’avaria. A novembre ha chiesto la. Pochi giorni fa, infine, il suo avvocato Gabriele Amodeo ha bloccato il rimpatrio convincendo le questure di«a prendere tempo per effettuare ulteriori accertamenti» ha spiegato il legale.