VICENZA - Incidente in tangenziale a Vicenza alle 6:45 del 10 agosto 2019. I vigili del Fuoco sono intervenuti al km 0,800 in direzione est per laLa squadra dei pompieri arrivata dalla centrale ha messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo.L'uomo, un bosniaco residente in città, è stato stabilizzato dai sanitari del suem 118 e trasferito in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato per circa un quarto d'ora. La Polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.