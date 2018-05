Tamponamento tra due auto: ferite due donne soccorse da agenti fuori servizio

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO DI LEGUZZANO - Tamponamento al femminile tra due auto poco dopo le 10 di questa mattina per un bilancio di. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Alto Vicentino lungo via Martiri delle Libertà una signora di 50 anni residente nel Basso Vicentino, alla guida di sua Suzuki SX4 diretta a Schio, giunta all’incrocio con via Verdi ha tamponato violentemente una Renault Modus condotta da una 65enne del paese che viaggiava nella stessa direzione.. Due agenti fuori servizio della polizia locale Alto Vicentino in transito sisoo fermati, hanno prestato i primi soccorsi alle due conducenti,e si sono occupati della regolazione del traffico fino all'arrivo dei colleghi dal comando di Schio che hanno provveduto ai rilievu. Entrambe le conducenti sono state: una è stata dimessa poco con lievi contusioni; l'altra è stata posta in osservazione, le sue condizioni non sono gravi.