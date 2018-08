Con l'auto tampona una bicicletta, è grave un 50enne del posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELGOMBERTO (VICENZA) - Schianto tra un’auto e una bicicletta nella serata di ieri. Per cause in via di accertamento poco dopoB.E., una 48enne residente a Cornedo, alla guida di una Citroen C4 diretta verso Valle di Castelgomberto haun ciclista di 51 anni, residente in paese. Soccorso dai sanitari del Suem di Valdagno per iriportati alla schiena, l’uomo è stato trasportato all’. Per i rilievi e la regolazione del traffico è intervenuta la polizia locale Valle dell'Agno.