Tampona un'auto e si nasconde in spiaggia: smascherato 28enne bassanese

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Provoca un incidente e fugge senza prestare soccorso, mimetizzandosi tra i turisti in spiaggia: è accaduto domenica in zona pineta, con una caccia partita subito dopo l'arrivo alla centrale operativa della segnalazione di un'auto in fuga. Subito dopo lo scontro, i passeggeri dell'auto che ha provocato l'incidente si sono dileguati a piedi, mentre il conducente ha fatto perdere le proprie tracce. Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto le varie testimonianze e si sono messi subito...