Blitz antidroga: sventato un giro di giovanissimi consumatori

VILLAVERLA – I sospetti del sindacosu strani assembramenti notturni di giovanissimi sul retro della scuola media di via Giovanni XXIII erano fondati. La polizia localericevuta la preoccupata segnalazione del primo cittadino alle 23.30 di ieri ha scoperchiato un giro di giovanissimi,interessati agli stupefacenti. Gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini la scorsa notte con un rapido blitz hanno sorpresodi 17 anni, arrivati da Schio, Cogollo del Cengio, Torrebelvicino e Piovene Rocchette. Nel corso dell'identificazione dei giovani, a terra nel piazzale dove si trovavano, gli agenti hannodue involucri di cellophane con all’interno 2,60 grammi die uno spinello già confezionato. Le indagini proseguono per identificare altri possibili giovani coinvolti e in particolare i fornitori.